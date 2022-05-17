Бирск, Башкирия, 17 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Центральными событиями фестиваля исторической реконструкции «Река времени» в текущем году станут реконструкции учений «потешных полков» Петра I и Великой Отечественной войны лета 1942 года. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Дарья Драй ИА REGNUM Историческая реконструкция

Сообщается, что на фестивале, который пройдет в Бирске 20 и 21 мая, посетители познакомятся с бытом и воинскими традициями башкирского кочевья XVIII века, славян XII века, служивых и государевых людей конца XVII века.

«Атмосфера военного лагеря будет воссоздана на интерактивных площадках русской армии 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны. Центральными событиями фестиваля станут реконструкции учений «потешных полков» Петра I и Великой Отечественной войны лета 1942 года», — сообщает пресс-служба.

В фестивале ежегодно принимают участие до 200 реконструкторов из более десяти субъектов Российской Федерации, его посещают в среднем от трех до семи тысяч туристов.

Напомним, что в 2020 году этот фестиваль стал победителем финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, заняв первое место в номинации«Лучшее туристическое событие, посвященное 75-летию Великой Победы», а в 2021 году — в номинации«Лучшее туристическое событие исторической направленности».