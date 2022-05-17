Москва, 17 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Надо понимать, что в настоящий момент основные классы видов продовольствия, как и основные виды энергоносителей и сырья, которые поддаются стандартизации, являются биржевым товаром, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

«А это значит, ими оперируют не столько поставщики и потребители, сколько биржевые спекулянты. И как только появляется возможность сыграть на повышение или понижение, в систему вливаются огромные деньги, начинающие разгонять тенденцию.

Конечно, этот рынок не так спекулятивен, как, например, рынок акций или нефти, но периодически и на нем происходят сильные движения.

Сейчас для этого сложился удачный новостной фон, муссируется тема сокращения поставок с Украины, запрет на российские и белорусские удобрения, теперь вот пошли в ход жара в Индии и во Франции.

Но спекулятивные деньги должны зарабатывать быстро, ведь если актив долго без движения, выгоднее вложиться во что-то другое. Тем более, когда оперируешь не своими средствами, а заемными.

Не стоит путать биржевую спекуляцию и реальную угрозу голода — на пути от биржевой сделки до превращения в конечный продукт для потребителя продовольствие претерпевает много перевозок и переработок.

Так что итоговая цена зерна в буханке хлеба, например, не столь значима. Да и спекулянты скоро переключатся на что-то другое», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на пшеницу подскочили до нового рекордно высокого уровня на европейских торгах.

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