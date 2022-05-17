* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:31 — REGNUM Режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основываясь на устном указании муллы Хайбатуллы, распустил ряд правительственных учреждений Афганистана, включая Национальное собрание и Совет национальной безопасности.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Письмо, попавшее в газету «8 Собх» 17 мая, показывает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наряду с указанными государственными институтами, также упразднили высший совет национального примирения. Также сообщается, что были распущены независимая комиссия по правам человека и независимая комиссия по наблюдению за выполнением конституции.

Согласно письму, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с самого начала упразднили секретариаты Национальной ассамблеи, в том числе вышеупомянутые департаменты.

В письме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не упоминается судьба афганского парламента. Поскольку Национальное собрание состоит из двух частей (политической и исполнительной), при упразднении этих секретариатов будет упразднён и парламент страны.