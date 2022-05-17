Ростов-на-Дону, 17 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 72 человека, выписаны с выздоровлением 82 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в донском правительстве.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Новые случаи заражения зарегистрированы в 17 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (25), Таганроге (десять) и Шахтах (восемь). Около 32% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 7% — дети.

С COVID-19 не справились ещё 62-летняя женщина и 75-летний мужчина.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 374 680 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 362 750 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 908 человек.