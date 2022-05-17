Пермь, , 14:30 — REGNUM В министерстве закупок Пермского края сегодня, 17 мая, работают силовики. Они проводят обыски. Об этом сообщает телеграм-канал «ПРОмед».

ФСБ Securitylab.ru

По данным информресурса, сотрудники УФСБ проявили интерес к закупке, проведённой по завышенной стоимости и без конкурса во время пандемии коронавирусной инфекции.

Обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), информирует издание «Коммерсантъ».

В департаменте информационной политики администрации губернатора Пермского края подтвердили информацию об оперативных мероприятиях правоохранителей в офисе минзакупок и факт выемки документов.