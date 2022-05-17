Джакарта, 17 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями продолжать носить защитные маски, сообщает CNN Indonesia.

https://pixabay.com Маска

«Людям, которые относятся к уязвимой категории, таким как пожилые люди или люди с сопутствующими заболеваниями, я по-прежнему рекомендую носить маску», — заявил президент Индонезии 17 мая.

Кроме того, Джоко Видодо также попросил жителей, которые испытывают симптомы кашля и простуды, продолжать носить защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо решил ослабить масочный режим в связи с условиями COVID-19 в стране.