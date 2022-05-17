Москва, , 14:30 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение открытости функционирования государственных органов власти, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Для граждан это самый удобный, самый короткий путь решения проблем и получения информации», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Устанавливается обязанность для органов власти и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.

Таким образом, органы власти и подведомственные организации будут обязаны создавать официальные паблики в соцсетях.

По словам Хинштейна, пост пользователя в паблике является таким же обращением, как и письмо, пришедшее по почте.

Сейчас органы власти — федеральной, региональной и муниципальной — должны иметь свои сайты в интернете, установлен перечень обязательных данных, которые должны содержать их странички.

Закон вступит в силу с 1 июня.

Сейчас аудитория таких пабликов составляет более 45 млн пользователей в российских соцсетях.

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