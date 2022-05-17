Шаогуань, Китай, 17 мая 2022, 14:29 — REGNUM Микроавтобус упал в реку в китайском городе Шаогуань в южной провинции Гуандун. Об этом 17 мая говорится в сообщении властей города в соцсети WeChat.
Отмечается, что транспортное средство упало в реку с плотины электростанции в районе Чжэньцзян. Все находившиеся в нем 10 человек погибли.
По предварительной версии, по пути водитель потерял управление, из-за чего микроавтобус сначала врезался в бетонный блок, а затем ударился в ограждения и упал в водоём.
Расследование причин трагедии продолжается.