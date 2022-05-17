В мэрии Ярославля перечислили достижения уходящего главы города
Ярославль, 17 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Последний рабочий день Владимира Волкова на посту мэра — 17 мая. Об этом сообщил официальный сайт мэрии. Как говорится в сообщении, «полномочия мэра прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию».
Также в мэрии рассказали об основных достижениях Волкова, который работал на этом посту с конца 2018 года.
Также в мэрии считают заслугой Волкова строительство 6 детских садов и 4 яслей. Это позволило «сократить общую очередность на устройство детей в детские сады на 3343 человека». Также городские власти говорят о строительстве новых школ на улицах Чернопрудной и Пашуковской.
Отдельно в мэрии отметили работу общественного транспорта, которая в последнее время вызывала немало критики горожан. В мэрии же видят достижения.
Завершила перечень достижений Владимира Волкова мэрия работой с муниципальным долгом, который не увеличился с 2019 года. Впрочем, об этом сам мэр не раз говорил в прошлом.