Ярославль, 17 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Последний рабочий день Владимира Волкова на посту мэра — 17 мая. Об этом сообщил официальный сайт мэрии. Как говорится в сообщении, «полномочия мэра прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию».

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Также в мэрии рассказали об основных достижениях Волкова, который работал на этом посту с конца 2018 года.

«Так, было отремонтировано 76 километров городских дорог, из которых восемь было построено с «нуля». Долю нормативного состояния дорог с 47 процентов удалось увеличить до 64. Колоссальный объём работы был проделан по комплексному благоустройству общественных и дворовых территорий, а также на объектах социальной сферы», — говорится в сообщении мэрии города.

Также в мэрии считают заслугой Волкова строительство 6 детских садов и 4 яслей. Это позволило «сократить общую очередность на устройство детей в детские сады на 3343 человека». Также городские власти говорят о строительстве новых школ на улицах Чернопрудной и Пашуковской.

Отдельно в мэрии отметили работу общественного транспорта, которая в последнее время вызывала немало критики горожан. В мэрии же видят достижения.

«С 2019 года велась планомерная работа по обновлению подвижного состава городских транспортных предприятий. За последние три года на ПАТП-1 поступило 118 автобусов. Частично удалось обновить и подвижной состав ЯрГЭТ. Приобретено 19 троллейбусов, также были получены 20 трамвайных вагонов. Важным качественным улучшением в работе городского общественного транспорта в 2020 году стало внедрение системы безналичной оплаты проезда», — говорится в сообщении мэрии Ярославля.

Завершила перечень достижений Владимира Волкова мэрия работой с муниципальным долгом, который не увеличился с 2019 года. Впрочем, об этом сам мэр не раз говорил в прошлом.