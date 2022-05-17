* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 17 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Уголовный суд иракской провинции Нейнава вынес смертный приговор двум боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 мая сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление пресс-службы Высшего судебного совета Ирака.

Суд

По последним данным, террористы обвинялись в совершении теракта в городе Мосул. В результате взрыва погибли и получили ранения десятки человек.

Как отметили в Высшем судебном совете Ирака, смертный приговор был вынесен на основании закона о борьбе с терроризмом 2005 года.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.