Москва, 17 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Говорить о снятии валютных ограничений преждевременно. Они не будут отменены в ближайшее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь «Золотого Инвест Клуба». Евгений Шимановский.

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«Увеличение лимита на перевод средств за рубеж не системная мера по снятию ограничений, а акция, которая, скорее всего, носит «благотворительный характер» в интересах граждан, покинувших Россию, проживающих за пределами РФ, которым сейчас требуется помощь.

К тому же, это еще и источник физических банкнот для банков, ведь поставки наличных долларов в нашу страну прекращены и единственный источник валюты — это продажа физлицами долларов за рубли или отправка валюты за границу (переводы).

Наличные доллары можно купить и сегодня. Ряд банков продают американскую валюту, хотя существенно дороже официального курса Центробанка. И эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы.

Государство понимает, что лучше, если внутри страны валюту будут продавать банки, чем сформируется черный рынок валюты.

Вопрос заключается в том, стоит ли сейчас приобретать доллары, какие риски с этим связаны?

Привычный для многих россиян инструмент для сбережения и накопления средств, который защищал их благосостояние в периоды предыдущих кризисов, может «не сработать» в этот раз.

К примеру, в американской деловой прессе звучат предложения прекратить обращение и оплату 100-долларовых банкнот в России. В текущей российской конъюнктуре было бы весьма проблематично конвертировать снятые с производства банкноты, находящиеся на руках у граждан, в другую валюту.

По понятным причинам в России старые стодолларовые купюры обменены на новые не будут, таким образом, хранить сбережения в валюте чужой страны сегодня как никогда рискованно.

В целом сегодня в российской финансовой среде наблюдается ситуацию, когда противопоставлены друг другу виртуальная и материальная реальность. Цены на виртуальные доллары на бирже и реальные доллары в банках существенно разнятся.

То же самое происходит и с золотом — бумажное золото несопоставимо по цене с реальными физическими слитками или монетами, но и гарантии сохранения активов у последних на несколько порядков выше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ начал снимать валютные ограничения и установил новые лимиты на переводы средств за рубеж для физических лиц. Теперь это $50 тыс.

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