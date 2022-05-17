Москва, 17 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Издание «Парламентская газета» публикуетинтервьюзаместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связиАнтона Горелкина («Единая Россия») на тему «Какое будущее у российского интернета?»

ИА REGNUM Интернет

Эксперт ответил, почему России необходим суверенный интернет, рассказал о создании российских аналогов западных платформ, о современных вызовах в области кибербезопасности, а также перспективах развития отечественных ЦОДов.

В ходе интервью депутат уделил пристальное внимание концепции суверенного интернета в России. По словам Антона Горелкина, она заключается вовсе не в изоляции страны от мирового сообщества, а в том, чтобы обеспечить безопасность и независимость отечественного сегмента, несмотря на возможные ограничения со стороны запада.

«Задача суверенного интернета не изолировать нас от всего остального мира, ни в коем случае такие задачи не ставятся. Задача прежде всего заключается в эффективном противодействии внешним угрозам, внешним атакам. Сегодня мы видим, что для подлинно независимых государств — для государств, которые проводят независимую международную и внутреннюю политику, ориентированную на интересы народа, — для этих государств системы, подобные суверенному Рунету, необходимы. Это непременное условие безопасности», — прокомментировал он.

Сегодня, на фоне проведения спецоперации и связанных с ней антироссийских санкций, в сети распространяется большое количество фейков о якобы возможном отключении нашей страны от мировой паутины.

По мнению Антона Горелкина, такой сценарий маловероятен и, более того, практически невозможен: «Интернет — это децентрализованная сеть. Это значит, что нет какого-то единого рубильника, который можно вот так нажать и просто взять, и отключить <…> Я считаю, что отключить нас практически невозможно. Во-первых, мы слишком большие, во-вторых, это противоречит самой идеологии сети. Когда она создавалась, наоборот, она создавалась как децентрализованная система. И более того, попытки отключения нашей страны замедлят, в целом, сеть по всему миру. Это никому не нужно и никому не выгодно, поэтому, в моем понимании, это исключено».

Тем не менее, эксперт считает, что России необходимо всегда быть на шаг впереди, и не допускать зависимости от западных площадок и сервисов. У российских пользователей во всех онлайн-сегментах должна быть отечественная альтернатива. В качестве примера Горелкин приводит Википедию, которая на сегодняшний день является едва ли не единственным в своем сегменте ресурсом. Эксперт напомнил, что в начале мая этого года президент Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем обсудил создание отечественной альтернативы знаменитой онлайн-энциклопедии.

«Опять же мы видим, что-то, что сейчас происходит — это надолго, это на десятилетия. И, конечно, во имя правды, во имя будущих поколений нам нужно создавать сильные отечественные ресурсы в самых различных сегментах. И сегмент, в котором сегодня работает только один ресурс «Википедия», нам нужно, конечно, тоже замещать, создавать альтернативную платформу», — подчеркнул Антон Горелкин.

Особые усилия, по мнению эксперта, нужно уделить и замене американского видеохостинга YouTube, создав не просто такой же удобный, а еще более комфортный сервис.

«Я уверен, что в течение года так или иначе все будет замещено. Потому что мы видели, что изначально у нас рынок соцсетей, в отличие от европейского, был очень конкурентным. У нас VK довольно успешно конкурировала с западными компаниями, с китайскими компаниями, с TikTok. И компетенции есть, поэтому это время переходного периода», — отметил эксперт.

Еще одной немаловажной темой, затронутой на интервью, стал вопрос обеспечения кибербезопасности в российском технологическом и онлайн-сегменте.

Здесь специалист также подчеркнул автономность и эффективность российских решений в области информационной безопасности: «Мы видим, что несмотря на беспрецедентные масштабные атаки, российский сегмент сети работает, функционирует, и мы видим, как в принципе хорошо, эффективно справляются с атаками объекты критической инфраструктуры [КИИ]. Вот, например, не так давно американский магистральный крупнейший провайдер Cogent отключил российские компании. Тем не менее, как мы видим, это никак не повлияло на устойчивость сети. Собственно, мы видим, что и скорости остаются прежними. Российский сегмент достаточно молодой и сети у нас не старые, и, собственно, мы видим, что качество сети — оно не ухудшилось, и мы продолжаем быть одним из лидеров. Это лучшее наглядное доказательство того, что мы все делаем правильно».

Также, по словамАнтона Горелкина, особое внимание еще предстоит уделить созданию национальной системы по противодействию DDoS-атакам, которые сегодня являются ключевым инструментом хакеров и мошенников. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, считает эксперт. Так, 1 мая 2022 года глава государства Владимир Путин подписалуказ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны.

«Собственно, это очень важное обстоятельство, мы должны на объектах критической инфраструктуры стремиться все-таки к российскому оборудованию, к российскому софту, и это четко говорится в указе. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим здесь серьезные позитивные изменения. Как я уже говорил, да, это непростая ситуация, но это и большой вызов всем нам. И я уверен, что мы с этим вызовом справимся. У нас очень талантливые программисты, инженеры, уверен, что этот вызов мы не просто примем, мы станем сильнее», — прокомментировал Антон Горелкин.

Еще одной важной составляющей сегодняшней работы по созданию независимого и современного российского онлайн-сектора являются центры обработки данных (ЦОД). Еще с 2014 года в России существуетзакон, обязывающий все сайты, получающие от клиентов их персональные данные, хранить такие сведения исключительно на территории страны, а также указывать сведения о месте расположения таких баз данных.

Однако, по словам Антона Горелкина, нередко требования документа игнорируются, особенно американскими компаниями. Тем не менее разработка отечественных ЦОДов идет полным ходом. Так, в апреле этого года, в первом чтении был принятзаконопроект о статусе центров обработки данных.

Эксперт уверен: направление имеет много перспектив, в том числе и для экспорта.