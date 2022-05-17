Шебекинский район, Белгородская область, 17 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе Следственного комитета России.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

По данным следствия, 15 мая 2022 года около 07:40 украинские военнослужащие не менее одного раза выстрелили из системы залпового огня по объектам гражданской инфраструктуры в селе Середа Шебекинского района. В результате обстрела один мирный житель 1992 года рождения получил осколочное ранение.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы.