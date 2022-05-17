17 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против обмена нацистских преступников.

Оксана Переможенко, , 15:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против обмена нацистских преступников.

Пленные немцы

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и мы должны делать всё, чтобы они предстали перед судом», — сказал он, добавив, что это одна из целей специальной военной операции.

Володин поддержал предложение депутата Госдумы от СРЗП Анатолия Вассермана.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Абсолютно верно!» — поддержал «Чарли Браво».

«Пусть их народ Донбасса судит!» — добавила Светлана.

«Лишь бы сильно не затягивали с принятием решения», — написал Oleg L.

«Я одного не пойму, зачем для этого законопроект? И так следствию должно быть понятно, кого можно менять, а кого — нет», — в недоумении Дмитрий.

«Это не просто законопроект, это публичный акт законодательного органа власти РФ. И пиар (целенаправленная информация с целью привлечения внимания. — О. П.) отсюда демонстрируется, купируя все высказывания Киева. Москва говорит: никаких обменов. Точка», — ответила Дмитрию Natalia.

Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»

«Запрет на обмен заставит нацистов сотрудничать по полной, выторговывая себе послабление. Надежда на обмен наоборот заставит многих молчать и недоговаривать. Как-то так», — отметил Unv.

«По-моему, это и обсуждать не нужно, какой обмен фашистов?» — отреагировала Diana D.

«Единение мнения власти и народа», — написал «М».

«Это должно быть однозначно и безоговорочно. А тот, кто поддержит обмен, тот сам предатель», — комментирует новость Nat 575.

«Только суд!!!» — пишет Elenа.

«А после суда на пожизненное», — добавила Елена.

«Ну о чем речь? Отпускать этих мразей из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нельзя. Какой смысл объявлять денацификацию, если самые отъявленные нацисты отпускаются? Чтобы они опять распространяли нацизм в ВСУ и продолжали зверства против мирных жителей? Ни в коем случае нельзя этого допускать! Каждого привлечь к справедливому суду, причем публично, чтобы никто не посмел после этого вякать, мол, где нацисты в армии Украины», — отметил один из комментирующих.

«Полностью поддерживаю. Тем более обменного фонда из ВСУшников у России тысячи. Меняй — не хочу. Но Украина, естественно, захочет менять азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Менять ни в коем случае нельзя», — считает Max.

«Обмена бандеровских мразей не будет, за сдачу в плен им сохранили жизнь. И это больше, чем достаточно», — поддержала Helena K.