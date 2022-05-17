Москва, 17 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Православная церковь не должна напрямую подчиняться государству, такая модель чужда России. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил 17 мая в Совете Федерации РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

По его словам, секулярный эксперимент в России, как считается, начался при Петре I. В результате этих преобразований в жизни народа появилось разделение на церковное и светское, религиозное и секулярное с прямым подчинением церкви государственному аппарату.

«Была принята в каком-то смысле совсем чуждая для нашего народа модель отношений, которая, впрочем, тогда считалась самой прогрессивной», — сказал патриарх Кирилл.

По мнению многих учёных, добавил он, крутой мировоззренческий переворот, который осуществил Пётр I, отразился не только на отношениях государства и церкви. В каком-то смысле он привёл к разделению общества, а оно, в свою очередь — к революционным событиям.

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