Курган, 17 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 17 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 13 человек, выписаны по выздоровлению 53 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 20 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 17 мая выявлен 104 241 случай заражения коронавирусом, выздоровели 102 198 человек, скончались 1429 пациентов.