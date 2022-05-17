Кабул, 17 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила, что начала раздавать хлеб учащимся 70 школ Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

fancycrave1 Хлеб

Уточняется, что хлеб получат 40 600 учащихся в провинциях Нангархар, Пактика и Джаузджан.

ВПП заявляет, что начала раздавать хлеб школьникам, поскольку уровень бедности и голода сильно возрос после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).