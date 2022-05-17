Приштина, , 18:11 — REGNUM Дечанское отделение лиги косовских историков «Али Хадри» 17 мая опубликовало сообщение для СМИ, в котором призвала мэрию Приштины превратить находящийся на территории Университета Приштины заброшенный православный храм в музей «холокоста» Сербии в отношении косовских албанцев.

Холокост

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящее время руководство университета ведет тяжбу с СПЦ относительно собственности на здание. Тяжба была приостановлена в ноябре 2021 года.

Строительство Храма Христа Спасителя в Приштине началось в 1992 году и прекратилось в 1998 году, с началом Косовской войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Министру труда Сербии запретили въезд на территорию Косово