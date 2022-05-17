Варшава, 17 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Из-за миллионов украинских беженцев возросли финансовые расходы у принимающих их стран на восточной границе Европейского союза, однако пример Польши показывает, что предоставление убежища может принести и экономические выгоды, пишет 17 мая Bloomberg.

Poland-consult.com Украинцы в Польше

После того как Польша приняла более 3 миллионов беженцев с Украины, польская экономика росла более быстрыми темпами, чем прогнозировало большинство экономистов.

Поскольку у большинства украинских беженцев, состоящих в основном из женщин, детей и пожилых людей, мало личных вещей, благодаря их прибытию возросли продажи разнообразных товаров — от обуви и одежды до продуктов. Это помогло уравновесить другие экономические трудности, включая растущую инфляцию.

В первом квартале 2022 года экономика Польши выросла на 8,5% по сравнению с 2021 годом — быстрее, чем говорили прогнозы. В Венгрии рост составил 8,2%, а в Румынии объем производства вырос на 6,5%, что почти втрое превысило средний показатель. Обе страны также принимали у себя беженцев с Украины.

«Хотя приток украинских беженцев в Польшу в краткосрочной перспективе приведет к значительным финансовым затратам, мы считаем, что рост потенциала экономики в долгосрочной перспективе более чем компенсирует их», — сказал франкфуртский экономист из компании Oxford Economics Матеуш Урбан.

Глава Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил, что на спрос со стороны украинских покупателей приходится почти половина недавнего увеличения потребительских расходов, которые долго были ключевым драйвером польской экономики.

«У этих потребителей есть собственные средства, привезенные с Украины, — сказал Глапиньский. — Они также получают средства от нас, которые сразу же тратят — не копят, а сразу же тратят на самые необходимые товары».