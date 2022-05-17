Вашингтон, 17 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. ООН объявила, что объём продовольственной помощи организации, которая сейчас охватывает 38% населения Афганистана, снизится до 8% населения из-за сокращения бюджета. Об этом сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

tasnimnews.com Голод в Афганистане

По данным организации, около 19,7 млн афганцев голодают из-за экономического коллапса и засухи в стране.

Согласно отчёту, 19,7 миллиона человек (47% населения Афганистана) в настоящее время находятся в кризисной или предкризисной ситуации; это означает, что 20 324 человека находятся на грани смерти, 6,6 миллиона человек нуждаются в экстренной помощи, положение 13 миллионов критическое.

В отчёте ООН ключевыми факторами голода называются засуха, рост цен на продовольствие, десятилетия конфликтов и экономический коллапс, вызванный политическими событиями.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество обеспечить вливание денежных средств в экономику Афганистана, заявив, что одной гуманитарной помощи недостаточно.