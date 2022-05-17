Москва, 17 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Учитывая тотальную русофобию на Западе, новой объединяющей идеей для страны должен стать лозунг «России — быть!». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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«С моей точки зрения, учитывая происходящее, объединяющей идеей для всех нас должен стать лозунг «России — быть!». Нас вычеркивают как государство. Нас вычеркивают как народ. Не бывать этому. «России — быть!» — отметил Миронов.

Именно Россия сегодня на передовой борьбы за человечество и человеческую цивилизацию, подчеркнул парламентарий.