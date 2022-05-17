Песков: партнёры России оплачивают газ рублями без трудностей и потерь
Москва, 17 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Дополнительных трудностей или потерь из-за перехода на рубли при оплате газа у партнёров России не возникло. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 17 мая журналистам.
Комментируя новый механизм расчётов, он отметил, что соответствующий указ президента России Владимира Путина действует.
«И, собственно, для тех, кто приобретает [газ] по этой схеме, никаких дополнительных ни трудностей, ни потерь — ничего не возникает», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, указ о переводе расчётов за российский газ в рубли президент Путин подписал 31 марта. Теперь иностранные государства должны иметь рублёвые счета в российских банках, чтобы покупать газ.
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