Москва, 17 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Дополнительных трудностей или потерь из-за перехода на рубли при оплате газа у партнёров России не возникло. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 17 мая журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя новый механизм расчётов, он отметил, что соответствующий указ президента России Владимира Путина действует.

«И, собственно, для тех, кто приобретает [газ] по этой схеме, никаких дополнительных ни трудностей, ни потерь — ничего не возникает», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о переводе расчётов за российский газ в рубли президент Путин подписал 31 марта. Теперь иностранные государства должны иметь рублёвые счета в российских банках, чтобы покупать газ.

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