Уфа, 17 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Шесть человек были спасены во время пожара в жилом доме в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Николай Хижняк ИА REGNUM Крупный пожар в жилом доме Краснодара

Сообщается, что днем 17 мая спасатели Уфы получили информацию о пожаре в многоквартирном доме по улице Коммунистической. По тревоге был поднят 31 огнеборец на 12 единицах техники.

Прибыв на место, спасатели установили, что в одной из квартир на 15 этаже дома горит домашнее имущество.

«Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы спасены шесть человек, в том числе два ребенка, всего эвакуировано 67 человек. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба.

Спасатели оперативно ликвидировано открытое горение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии скончались двое пострадавших в результате пожаров.