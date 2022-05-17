Омск, 17 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались три пациента с коронавирусом (16 мая — два), сообщили ИА REGNUM 17 мая в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области умер 4371 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 39 носителей коронавируса, выздоровели 37 человек.