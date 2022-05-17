Москва, 17 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), заявили 17 мая в Министерстве иностранных дел РФ.

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Отмечается, что в ответ на враждебные действия глава МИД РФ Сергей Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации.

«Одновременно в Федеральном собрании Российской Федерации принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе.