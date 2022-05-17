Салехард, 17 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 17 мая за сутки госпитализировали восемь человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 38 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 15 человек. Заразились коронавирусом 15 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявлен с COVID-19 один человек.

С начала пандемии в ЯНАО на 17 мая зарегистрировано 136 888 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 485 человек, 1041 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).