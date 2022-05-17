Сеул, 17 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года совокупный объем продаж крупных компаний Южной Кореи впервые превысил отметку в 700 трлн вон (~$545 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на агентство SEO Score.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, общий объём продаж 344 из 500 крупнейших компаний Южной Кореи, раскрывших свою финансовую отчетность, составил 791,5 трлн вон (~$624 млрд), что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компании занятые в сфере информационных технологий, электротехники и электроники, включая производство микросхем, продемонстрировали самые большие продажи с 143,3 трлн вон (~$113 млрд).

За ними следуют компании, занятые в нефтехимическом секторе (101,4 трлн вон, ~$80 млрд), автомобилестроительном секторе (78,9 трлн вон, ~$62 млрд), страховании (67,2 трлн вон, ~$53 млрд) и работающие с ценными бумагами (48,2 трлн вон, ~$38 млрд).

Совокупный операционный доход этих компаний составил 62,2 трлн вон (~$49 млрд), что на 5,2% больше, чем в первом квартале 2021 года.