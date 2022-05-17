Тирана, 17 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В албанский порт Дуррес 17 мая прибыл корабль с углем из колумбийского города Барранкуила, на борту которого обнаружили 50 кг наркотиков. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Цитата из к/ф «Море в огне». реж. Джанфранко Рози. 2016. Италия, Франция Корабль

По данным журналистов, судно вышло из Барранкуилы 26 апреля. Корабль принадлежит немецкой компании Unistream GMHB & CO KG.

Наркотики нашли среди 6,500 тонн угля в двух сумках. Капитаном корабля оказался гражданин России, однако, как отметили албанские журналисты, оснований для его задержания нет.