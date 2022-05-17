Москва, 17 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко состоится в ближайшее время. Об этом 17 мая сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Это будет действительно в ближайшее время», — сказал Песков.

Он добавил, что дата переговоров Путина и Лукашенко будет сообщена своевременно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и Лукашенко провели непродолжительную беседу 16 мая по окончании саммита ОДКБ и договорились об отдельной полноформатной встрече.