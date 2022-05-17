Вашингтон, 17 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Бывшая первая леди США Мелания Трамп намекнула на возможность возвращения в Белый дом, сообщает 17 мая New York Post.

Мелания Трамп

«Никогда не говори никогда», — заявила Трамп в эфире американского телевидения.

По словам бывшей первой леди, чета Трампов »многого добилась за четыре года» пребывания у власти. Кроме того, она посетовала на »предвзятое» отношение во время их нахождения там.

«Мне нравится Вашингтон, округ Колумбия. Я знаю, что там все работает совершенно иначе, чем любой другой город, но мне там очень нравится, и мне понравилось жить в Белом доме», — сказала она.

«Быть первой леди США было для меня величайшей честью. Я думаю, что мы многого добились за четыре года правления Трампа. Мне нравилось заботиться о Белом доме. Какое-то время это был мой дом. Я понял, что это народный дом. Это была привилегия быть там».

Мелания коснулась и тревожного состояния страны в данный момент, сказав, что «грустно видеть, что происходит, если действительно глубоко вникать в происходящее».

«Я много думаю о людях, которые сталкиваются с трудностями и страдают, а также о том, что происходит во всем мире. Это очень грустно видеть, и я надеюсь, что ситуация быстро изменится», — добавила она.

Трамп открыто намекает на возможное свое участие в выборах 2024 года и обвиняет президента Джо Байдена в том, что он выбрал неправильный курс в отношениях с Россией.