Москва, 17 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Вопрос возможности выхода судов с зерном с Украины поднимался, однако украинские порты в данный момент заминированы и опасны для судоходства. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства. Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как Москва относится к предложению генсека ООН о смягчении ограничения на экспорт калийных удобрений из РФ в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.

При этом Песков подтвердил, что в ходе недавней встречи президента РФ Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем этот вопрос поднимался в связи с тем, что генсек организации говорил о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.

Также представитель Кремля подчеркнул, что такая ситуация сложилась не по вине России.

«Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что по вопросу о ситуации на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, где блокированы остатки украинских нацистов, необходимо обращаться к военным Вооруженных сил (ВС) России