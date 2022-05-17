Донецк, , 14:12 — REGNUM Украинские силовики обстреляли посёлок Лозовое в ДНР из миномётов и гранатомётов. Об этом сообщает 17 мая представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 12:25 по Лозовому выпустили пять мин калибром 82 мм и пять гранат из СПГ. Обстрел вели из населённого пункта Невельского.

Лозовое также обстреливали 9 мая. По посёлку выпустили шесть мин калибра 82 мм.

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