Омск, , 14:11 — REGNUM По состоянию на 17 июля в Омской области подтверждено 207 000 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 201 721 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в регионе выявили 39 носителей коронавируса, выздоровели 37 человек, госпитализация потребовалась 83 заболевшим (16 мая — 16).

Напомним, 16 мая в Омской области было подтверждено 40 случаев заражения, выздоровели 22 человека.

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