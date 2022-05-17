Омск, 17 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. По состоянию на 17 июля в Омской области подтверждено 207 000 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 201 721 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки в регионе выявили 39 носителей коронавируса, выздоровели 37 человек, госпитализация потребовалась 83 заболевшим (16 мая — 16).

Напомним, 16 мая в Омской области было подтверждено 40 случаев заражения, выздоровели 22 человека.