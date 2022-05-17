Москва, 17 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. На фоне военной специальной операции Госдума в первом чтении приняла законопроект об оказании первой помощи военнослужащим в условиях военного времени, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Речь идет об использовании индивидуальных средств медицинской защиты и комплектно-табельном оснащении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Очень простые мероприятия на первом этапе снижают летальность в три раза», — привел аргумент депутат Госдумы Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Медиков не оказывается рядом при ранении, принятие закона позволит сохранить жизни, отметил парламентарий.

Согласно документу, первая помощь военнослужащим Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны до оказания им медицинской помощи оказывается медицинскими специалистами воинской части (учреждения, подразделения), а также военнослужащими в виде само‑ и взаимопомощи.

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, порядок ее оказания, в том числе стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества, и программы подготовки военнослужащих и медицинских специалистов воинских частей (учреждений, подразделений) по проведению мероприятий по оказанию первой помощи разрабатываются и утверждаются Министерством обороны РФ.

В ходе дискуссии также обращалось внимание на нехватку жгутов и иных средств для остановки кровотечения.

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