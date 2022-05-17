Рязань, , 14:11 — REGNUM Адресную материальную поддержку предлагают установить для военнослужащих раненых в ходе специальной военной операции в Донбассе и на Украине в правительстве Рязанской области. Об этом шла речь на заседании 17 мая.

Здание правительства Рязанской области (сс) Максим Шанин

С предложением выступил министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец. Для военнослужащих, получивших ранение, контузию, травму или другое увечье в ходе проведения спецоперации, предлагается установить из областного бюджета единовременную денежную выплату в размере 500 тысяч рублей.

Согласования по проекту выплаты уже проведены, замечаний в адрес министерства не поступает. Врио губернатора Павел Малков поддержал предложение.