Рязань, 17 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Адресную материальную поддержку предлагают установить для военнослужащих раненых в ходе специальной военной операции в Донбассе и на Украине в правительстве Рязанской области. Об этом шла речь на заседании 17 мая.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

С предложением выступил министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец. Для военнослужащих, получивших ранение, контузию, травму или другое увечье в ходе проведения спецоперации, предлагается установить из областного бюджета единовременную денежную выплату в размере 500 тысяч рублей.

Согласования по проекту выплаты уже проведены, замечаний в адрес министерства не поступает. Врио губернатора Павел Малков поддержал предложение.