Красногорск, 17 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 99 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 17 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 187 человек выздоровели после COVID-19.