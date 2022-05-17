Ереван, , 14:08 — REGNUM Протесты в Ереване 17 мая продолжили родственники погибших в войне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство News. am.

Шествие по Еревану © ИА REGNUM

По данным журналистов, протестующие заблокировали движение на улице возле Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении. Они требуют, чтобы к ним вышел следовательи объяснил, почему в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна так и не возбудили уголовное дело.

Должно было пройти заседание на основании обращений родственников погибших, но его отложили из-за того, что не прибыл прокурор. Протестующие считают, что судебное заседание намеренно затягивают.

«Мы возмущены и вышли на улицу. Мы требуем, чтобы на все наши вопросы были даны ответы», — заявила одна из участниц акции.

Протестующие вышли на акцию после того, как прекратились акции неповиновения, организованные оппозицией.

Напомним, в апреле Пашинян заявил: «Предотвратить войну можно было принятием нереалистичных и неприемлемых требований Азербайджана». Он отметил, что в этом случае ситуация была бы такой же, как сейчас, только без погибших на войне. После этого группа родителей обвинила его в бездействии при возможности предотвратить войну.

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