На улицы Еревана вышла вторая волна протестующих
Ереван, 17 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Протесты в Ереване 17 мая продолжили родственники погибших в войне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство News. am.
По данным журналистов, протестующие заблокировали движение на улице возле Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении. Они требуют, чтобы к ним вышел следовательи объяснил, почему в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна так и не возбудили уголовное дело.
Должно было пройти заседание на основании обращений родственников погибших, но его отложили из-за того, что не прибыл прокурор. Протестующие считают, что судебное заседание намеренно затягивают.
«Мы возмущены и вышли на улицу. Мы требуем, чтобы на все наши вопросы были даны ответы», — заявила одна из участниц акции.
Протестующие вышли на акцию после того, как прекратились акции неповиновения, организованные оппозицией.
Напомним, в апреле Пашинян заявил: «Предотвратить войну можно было принятием нереалистичных и неприемлемых требований Азербайджана». Он отметил, что в этом случае ситуация была бы такой же, как сейчас, только без погибших на войне. После этого группа родителей обвинила его в бездействии при возможности предотвратить войну.