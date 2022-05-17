Ереван, 17 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Протесты в Ереване 17 мая продолжили родственники погибших в войне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство News. am.

ИА REGNUM Шествие по Еревану

По данным журналистов, протестующие заблокировали движение на улице возле Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении. Они требуют, чтобы к ним вышел следовательи объяснил, почему в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна так и не возбудили уголовное дело.

Должно было пройти заседание на основании обращений родственников погибших, но его отложили из-за того, что не прибыл прокурор. Протестующие считают, что судебное заседание намеренно затягивают.

«Мы возмущены и вышли на улицу. Мы требуем, чтобы на все наши вопросы были даны ответы», — заявила одна из участниц акции.

Протестующие вышли на акцию после того, как прекратились акции неповиновения, организованные оппозицией.

Напомним, в апреле Пашинян заявил: «Предотвратить войну можно было принятием нереалистичных и неприемлемых требований Азербайджана». Он отметил, что в этом случае ситуация была бы такой же, как сейчас, только без погибших на войне. После этого группа родителей обвинила его в бездействии при возможности предотвратить войну.