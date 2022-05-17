Москва, 17 мая, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В 2022 году школьники и студенты колледжей из Донецкой и Луганской народных республик впервые смогут стать участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), реализуемого поддержке нацпроекта «Образование» на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Подробности с презентации, состоявшейся 16 мая в Москве сообщает rsv.ru.

Цитата bolshayaperemena. online В Москве, на площадке студии Российского общества «Знание», состоялась презентация Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников и студентов колледжей Донецкой и Луганской народных республик

Гостями встречи стали более 500 представителей Донецкой и Луганской народных республик — школьники, студенты колледжей и педагоги, которые подключились в рамках телемоста из студий в ЛНР и ДНР, а также финалисты и победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» и участники смены в МДЦ «Артек», которые вышли в эфир из студии в Республике Крым.

«Конкурс «Большая перемена» проходит под лозунгом «Здесь не оценивают, а ценят». В нем могут принять участие ученики с 5 по 10 класс и студенты колледжей. Регистрируйтесь, принимайте участие, и никакие препятствия вас не должны останавливать. Даже если вы не дойдете до финала, то уже участие в конкурсе даст вам многое. Это и возможность узнавать что-то новое, и общение со сверстниками из разных регионов. Это большое движение, большая семья, которая объединена одной целью — развитием своих талантов, своих возможностей», — рассказал участникам встречи Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Цитата bolshayaperemena. online Министр просвещения России Сергей Кравцов

Он также добавил, что в просветительские инициативы проекта «Россия — страна возможностей», «Большой перемены», общества «Знание», и Российского исторического общества активно вовлекаются школьники из ДНР и ЛНР. Кроме того, 20 мая в Донецке пройдет телемост, в ходе которого обсудят проведение и нюансы Единого государственного экзамена, а 10 июня состоится открытый урок про олимпиадное движение для школьников ДНР и ЛНР.

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева рассказала что"Большая перемена» создавалась, как Всероссийский конкурс для школьников, но в 2021 году — вышла за рамки основного конкурса: вокруг проекта сформировалось масштабное сообщество детей, педагогов, родителей, объединенных общими целями и ценностями. Сами участники создали по всей стране региональные команды «Большой перемены» и вместе проводят тематические мероприятия и акции, к которым теперь смогут присоединиться ребята из ДНР и ЛНР.

О «Большой перемене» в студии в Донецке рассказал Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Разнообразие треков конкурса позволит вам попробовать свои способности в самых разных областях, эту возможность невозможно переоценить. «Большая перемена» позволяет выбирать уже в процессе участия в конкурсе разные направления своего развития. Может быть, вы попадете в конкурс спортсменом, а выйдете и увлечетесь волонтерством, творчеством или экологией, потому что почувствуете, что это ваше призвание. В этом и есть суть «Большой перемены», потому что в рамках этого конкурса большие перемены ждут каждого из вас!», — сказал Сергей Новиков

Цитата bolshayaperemena. online Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил: «Возможности, которые открывает конкурс, очень важны для детей Донбасса. «Большая перемена» - это сообщество, в котором дети, подростки и преподаватели постоянно развиваются и делают этот мир лучше. Я призываю ребят из Донецкой народной республики регистрироваться и участвовать в «Большой перемене». Вы необычные дети, вы многое пережили, но теперь вы в большой семье, и я очень за вас рад!».

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник отметил, что дети Луганска в последние несколько лет были ограничены в участии в конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, но теперь они тоже смогут проявить себя и стать частью сообщества.

«Я уверен, что ребята Луганской народной республики зарегистрируются на платформе «Большой перемены» и примут самое активное участие в проекте. Ведь это возможность не только состязаться, но и найти новых друзей, воплотить в жизнь свои идеи, отправиться в путешествие по России»,— отметил Леонид Пасечник.

Также в студии в Луганске выступил Чемпион Паралимпийских игр в командном фехтовании, участник социального проекта «Команда Звездный десант» Артур Юсупов:«Я уверен, что участие в этом конкурсе станет увлекательным приключением, подарит много интересных встреч и знакомств со сверстниками из всех регионов России, поможет вам раскрыть собственный потенциал и найти реализацию в профессии, которую вы для себя уже выбрали, или определиться с новым вектором развития. От себя лично хочу пожелать вам никогда не останавливаться в своем развитии, всегда идти вперед и усердно трудиться»

Цитата bolshayaperemena. online Школьникам и студентам СПО Луганской и Донецкой народных республик рассказали о конкурсе «Большая перемена»

В конце апреля 2022 года финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена» Ульяна Дерюшева из Перми победила в творческом конкурсе и отправилась в путешествие в Калмыкию. По условиям, необходимо было записать креативное видео о десяти полезных привычках и опубликовать его в комментариях. Путешествие включало в себя несколько остановок и прошло по маршруту: Пермь-Ростов-на-Дону-Элиста-Москва-Пермь.

В Ростове-на-Дону Ульяна Дерюшева с мамой посетили казачью станицу, где познакомились с казачьими традициями и попробовали традиционные блюда. После этого они отправились в Элисту, где их встретил хор калмыков с национальными песнями и танцами.

«У школьников и студентов колледжей разное представление о модели самореализации. Школьники 10−11-х классов ориентированы на сдачу ЕГЭ, на дальнейшее поступление в вузы. Они видят свою самореализацию в карьере, стремятся к повышению своего социального статуса. А ребята, которые уходят в колледжи, видят свою самореализацию в профессии. Это — разные мотивации. Самореализация в профессии — это про удовольствие от работы, от дела, которым занимаешься, это в хорошем смысле слова баланс между профессиональной жизнью и хобби», — сообщила генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Она обратила особое внимание на то, что стереотип «в сферу СПО уходят только неуспешные школьники» давно устарел. Напротив, во многих колледжах растет конкурс на поступление, с каждым годом он становится все более соизмерим с конкурсом в ведущие российские университеты. Отсюда — высокие проходные баллы для бюджетных мест и высокий спрос даже на платное обучение. Дифференциация между выпускниками школ и их сверстниками из колледжей основана не на академической успеваемости — скорее, это различия, связанные с жизненными ценностями.

Как сообщало ИА REGNUM, получить один миллион рублей на образование, выиграть путёвку в «Артек» или путешествие по России — такую возможность дарит школьникам и студентам колледжей Всероссийский конкурс «Большая перемена», который проходит при поддержке нацпроекта «Образование». Благодаря данному нацпроекту, в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту.

Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

Участниками первого сезона «Большой перемены» стали более 1 миллиона старшеклассников, во втором сезоне к ним присоединились порядка 410 тысяч студентов колледжей, общее число участников превысило 2,5 миллиона человек.