Москва, 17 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В России наметилась тенденция, которая связана не только с геополитикой, но и естественным ходом событий. Это постепенный уход от продажи на экспорт сырья в пользу переработки, заявила корреспонденту ИА REGNUM клинический психолог, психотерапевт, руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.

15min.lt Сельское хозяйство Литвы

«Отчетливо это видно на примере экспорта рыбной продукции в Китай. За счет льгот, предоставленных местным производителям, стало выгоднее торговать переработанной, а не сырой рыбой.

Как следствие, на две трети снизились закупки сырой рыбы и примерно на столько же вырос оборот по переработанной рыбе. Другой пример — временные ограничения на экспорт пшеницы в страны ЕАЭС.

В то же время выросли поставки мукомольной промышленности. Это хорошо и для экспорта (переработанная продукция стоит дороже), и для трудовой занятости россиян.

Россия — огромная страна, и в этом её преимущество, которым нужно умело пользоваться. Прогресс уже очевиден: в России созданы все предпосылки для того, чтобы сделать страну кормилицей для государств, которым с ресурсами повезло меньше.

У нас уникальное государство, в котором возможно произвести самостоятельно полноценную «тарелку».

Сложные углеводы. Так, в 2022 году засеют дополнительно 1 млн га зерновыми. И это при том, что обеспеченность зерном достигло 150%, то есть излишки, после того как накормили страну, можно продать за рубеж.

Собираем также урожаи риса, гречки, картофеля — в масштабах больших и личных подсобных хозяйств.

Клетчатка. В стране развиты тепличные хозяйства даже там, где в открытом грунте овощи не растут — на Крайнем Севере можно купить свежие огурцы и помидоры.

Белки. В России огромные поголовья коров, свиней, птицы. Их производят небольшие частные хозяйства и крупные корпорации.

Жиры. Россия — ведущий производитель молочной продукции и растительных масел. Сейчас действуют пониженные экспортные льготы для производителей масла.

Перечисленное — типичная для европейского желудка пища. В условиях санкций и мирового дефицита где-то можем сами недосчитаться того, чего у нас не производят: оливок, бананов, цитрусовых, кофе, других излишеств.

Но все необходимые нутриенты для организма: белки, жиры, углеводы и клетчатку — Россия производит. И способна производить еще больше при соответствующем подходе и инвестициях — для продажи излишков за рубеж.

В сельском хозяйстве есть проблемы, например зависимость от Запада в части семян и сельхозтехники. Но они в принципе решаемы. Например, за счет стимулирования открытия новых селекционных центров — одна из мер, которые анонсировало правительство», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на пшеницу подскочили до нового рекордно высокого уровня на европейских торгах.

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