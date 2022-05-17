Саратов, 17 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Бывший Саратовский район переименован в Гагаринский. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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«В соответствии с федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Саратовской областной думы присвоить наименование «Гагаринский» административному району, образованному в Саратовской области», — говорится в документе.

ИА REGNUM ранее сообщало, площадь Саратова с 1 января 2022 года увеличилась в пять раз. Присоединенный к городу Саратовский район укрупнил областной центр до 2,1 тыс. квадратных километров.

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