Париж, , 14:06 — REGNUM Французские депутаты встретились с новым премьер-министром Элизабет Борн в Национальной ассамблее, сообщает Le Parisien.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Элизабет Борн «Вы можете на меня рассчитывать»

«Задача, стоящая перед нами, огромна и требует наличия максимально возможного большинства», — заявила Элизабет Борн перед голосованием 12 и 19 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, назначенная на пост премьер-министра Франции Элизабет Борн выступила за решение климатических и экологических проблем.

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