Париж, 17 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Французские депутаты встретились с новым премьер-министром Элизабет Борн в Национальной ассамблее, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Элизабет Борн «Вы можете на меня рассчитывать»

«Задача, стоящая перед нами, огромна и требует наличия максимально возможного большинства», — заявила Элизабет Борн перед голосованием 12 и 19 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, назначенная на пост премьер-министра Франции Элизабет Борн выступила за решение климатических и экологических проблем.