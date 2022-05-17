За сутки 187 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19
Красногорск, 17 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 187 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 17 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 952 776 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 973 093.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 17 мая ни один человек не погиб от COVID-19 в Подмосковье.