Кемерово, , 14:05 — REGNUM Пострадавший от масштабных пожаров в Кемеровской области получат помощь от властей. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев 17 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента лесного комплекса.

Пожары в Кузбассе Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Как отмечается, вопрос о реакции властей на пожары стал первым вопросом в ходе прямой линии главы региона.

«Все потерпевшие получат помощь от местных и областных властей. Также в Кузбассе ужесточено законодательство, регламентирующее запрет на поджоги сухой травы перед посевной», — отметил Сергей Цивилев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2022 года в Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области сгорело 98 домов., погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело.

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