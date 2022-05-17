* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 17 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Сираджуддин Хаккани заявил, что движение, хотя и скептически относится к «намерениям США», не считает эту страну врагом. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

США — Афганистан

Он оправдал войну талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Соединёнными Штатами в Афганистане, но сказал, что после соглашения в Дохе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремились установить дипломатические отношения с США и остальным миром.

«После окончания войны США в Афганистане пришло время дипломатии», — сказал Хаккани корреспонденту CNN Кристин Аманпур.

Он назвал войну талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Соединёнными Штатами «защитой страны в соответствии с международным правом».

«Они упорно боролись с нами, и наш ответ был соразмерным, — сказал он. — Сейчас настало время для дипломатии».

Хаккани до сих пор находится в чёрном списке террористов правительства США; за его арест предложена награда в размере 10 миллионов долларов. Его группировка, «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершила самые кровавые теракты, в результате которых погибло большое количество мирных жителей.

Министр подчеркнул, что политика группировки несёт «положительный сигнал миру и народу Афганистана, вопреки пропаганде некоторых кругов». Он подчеркнул, что США, ничего не угрожает со стороны Афганистана.

Что касается образования девочек, Хаккани сказал, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет проблем в этом вопросе, но «образование женщин должно основываться на афганском образе мышления и культуре».

«Скоро вы услышите хорошие новости об открытии школ для девочек, — сказал он. — Точная дата будет объявлена позже».

Хаккани не ответил прямо на вопрос Аманпур о том, где и как получают образование его дочери, заявив вместо этого, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не возражают против образования женщин.

Ранее глава политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Сохейл Шахин подтвердил, что его дочери учатся в местной школе. Критики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что движение закрыло школы для девочек старше шестого класса, но отправило своих дочерей учиться в другие страны.