Уфа, , 14:04 — REGNUM Грозы, град, дожди ожидаются в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Град

Сообщается, что 17 мая в республике ожидаются кратковременные дожди, порывы ветра до 16 метров в секунду, град и гроза. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +2°С, днем может потеплеть до +17°С.

Отмечается, что на автотрассах ночью и утром возможен туман, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за лесопожарной обстановкой в Башкирии следит специальная система мониторинга.