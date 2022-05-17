Прага, 17 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Решение правительства Венгрии не поддерживать санкции в отношении импорта энергоносителей из России являются неприемлемыми, заявил 17 мая глава МИД Чехии Ян Липавский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Решение и подход правительства Венгрии не поддерживать какие-либо санкции, направленные против российского экспорта энергоносителей, неприемлемы. Особенно сейчас, когда Европа нуждается в единстве больше, чем когда-либо», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венгрия выступила против введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз.

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